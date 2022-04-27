Анализ текущей ситуации по данным зарубежных источников информации

● Наступление на востоке Украины идет медленно. Никаких лихих наскоков, прорывов и котлов российской армии организовать не удалось.

● Командующий группировкой россиян Александр Дворников отказался от идеи прорыва и массированных атак уже в первый день наступления. По словам одного из старших офицеров группировки, возможностей для ведения полномасштабной войны у россиян нет.

«Мы не можем наступать, когда у нас артиллерия бьет не туда и не тогда, танки глохнут, не заводятся или не могут стрелять, а пехота не обучена и не имеет боевого опыта. Слаженности между частями нет, ее нет даже в конкретных подразделениях. Низкий уровень подготовки офицеров, причем лейтенанты, которые воюют уже месяц, часто толковее, чем майоры и полковники, которых прислали пару недель назад. Только таких лейтенантов мало», — говорит офицер.

● Все российские офицеры отмечают крайне низкую мотивацию у большинства подразделений.

«Воевать могут только спецназ, десант и морская пехота. Они мотивированы и злы, потому что несли потери с начала войны. Злость в сочетании с обученностью дает возможность решать боевые задачи. Но их сильно побили за последние две недели и до этого, поэтому сейчас такие части используются ограниченно. А от мотострелков и росгвардейцев толку мало. Там перепуганные пацаны по 19-25 лет и офицеры, которые всю карьеру прослужили в гарнизонах. Воевать они не готовы и не хотят. Может это и к лучшему: если бы рвались в бой, их бы всех за два дня выкосило», — говорит офицер.

● Самые многочисленные подразделения группировки — мотострелки. На их плечи и легла основная нагрузка во время наступления орков. Но вперед они идут только после долгих артобстрелов позиций ВСУ и быстро откатываются, если встречают сопротивление.

«Мы начали использовать ветеранов из спецподразделений для организации действий мотострелков во время атак. Они часто заменяют собой офицеров. Сержанты-десантники или морпехи принимают командование над бойцами мотострелковых подразделений на время решения конкретной задачи. Это позволяет снизить потери среди личного состава, а иногда и добиться результата», — поясняет еще один российский офицер.

● Дворникову удалось решить проблему со связью между подразделениями и со снабжением боеприпасами. Поэтому артиллерийский огонь ведется много часов в день. Однако, как отмечают офицеры, его эффективность невелика. Во-первых, из-за низкого качества боеприпасов, которые часто не взрываются или не могут пробить укрепления. Во-вторых, потому что украинская армия умело маскирует позиции и маневрирует, выводя свои подразделения из-под огня.

«У нас тут был один гений в штабе, все предлагал Дворнику наступать сразу за валом артогня (когда техника и пехота движется сразу за линией огневого поражения артиллерии). Но даже Дворнику хватило мозгов от этого отказаться. Зная наших артиллеристов, они бы расхерачили своих же», — говорит офицер.

● По мнению офицеров, наступление будет продолжаться в том же темпе до тех пор, пока группировка не будет усилена подготовленными подразделениями, прибывшими из россии или из Сирии.

● На южном фронте ситуация для российской армии складывается неудачно. На прошедшей неделе в районе Херсона под артиллерийский обстрел ВСУ попал передовой командный пункт южной российской группировки. В результате было убито 9 и ранено еще 14 старших офицеров. 26 апреля украинская армия подошла вплотную к западным окраинам Херсона. Будут ли российские войска удерживать город или отступят — пока непонятно. По словам украинского офицера, ВСУ не собирается штурмовать Херсон, если его не оставят российские части.

«В этом нет смысла и это было бы преступлением. Русские не дали выйти населению, там полно людей. Зачем нам убивать своих же и разрушать город. Достаточно создать угрозу окружения города, и русские сами уйдут», — уточняет украинский офицер.

● Части Росгвардии стараются не направлять на передовую из-за их низкой боеспособности. Они выполняют преимущественно полицейские функции на оккупированных территориях и обеспечивают подвоз боеприпасов и снаряжения.

● Чеченские подразделения сосредоточены в районе Мариуполя, где несут полицейскую службу. Дворников пытался привлечь их к боевым действиям в район Попасной, но чеченцы смогли избежать отправки на фронт, по слухам в армии, это удалось только после личной просьбы со стороны Кадырова.

● Единственный успех российских войск на минувшей неделе — захват арсеналов ВСУ в Балаклее. Там находилось несколько тысяч артиллерийских снарядов и БК для танков, которые теперь будут использованы российскими подразделениями. Также к успеху можно отнести общее снижение потерь. Правда, если Москва будет требовать быстрого продвижения вперед, потери взлетят до уровня начала марта или выше.

● Итоги потерь с 20 по 26 апреля 2022 года

* Армия РФ (включая потери армейского спецназа):

-- 407 - 431 убито, взято в плен, пропало без вести;

-- 710 - 760 человек ранено.

* Росгвардия (включая потери специальных частей):

-- 118 - 126 убито, взято в плен, пропало без вести;

-- 230 - 270 ранено.

* Чеченские отряды:

-- 9 убито, пропало без вести;

-- данных по раненым нет.

* ЧВК:

-- 2 убито, пропало без вести;

-- 9 ранено.

* ЛНР-ДНР:

-- 92 - 98 убито, пропало без вести;

-- 157 - 164 ранены.

* Черноморский флот (потери экипажей кораблей, в том числе действующие на суше и морской пехоты):

-- экипажи кораблей — 3 убито, 6 получили ранения или травмы;

-- морская пехота — 27 убито, 42 получили ранения или травмы.

* Общие потери всех пророссийских формирований с начала войны:

-- 24 810 человек убитыми, пленными и пропавшими без вести, умершими от ран.

-- 45 830 человек ранено.

* Для сравнения, потери всех украинских формирований в живой силе с начала войны:

-- 12 814 убитыми, пленными и пропавшими без вести;

-- 15 932 ранеными (включая выбывших по болезни).

Источник: https://t.me/Sharpreview/13381

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