Аналітика від ISW, 1 жовтня
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-1)
▪️ВСУ освободили Лиман.
▪️Россия, вероятно, создаёт условия для принятия на себя юридической ответственности за Запорожскую АЭС.
▪️ВСУ продолжают вести наступательные операции в Херсонской области и подготавливают условия для дальнейшего наступления.
▪️Силы РФ атаковали в Бахмутском и Авдеевском районах Донецкой области.
▪️Войска РФ продолжали рутинные ракетные удары по украинским тылам на юге.
▪️Военное руководство РФ продолжает ставить под угрозу восстановление сил в будущем, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего числа тел для продолжающейся войны в Украине.
▪️РФ продолжает проводить дискриминационную мобилизационную практику.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3711