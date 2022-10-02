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Аналітика від ISW, 1 жовтня

Аналітика від ISW, 1 жовтня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-1)

▪️ВСУ освободили Лиман.

▪️Россия, вероятно, создаёт условия для принятия на себя юридической ответственности за Запорожскую АЭС.

▪️ВСУ продолжают вести наступательные операции в Херсонской области и подготавливают условия для дальнейшего наступления.

▪️Силы РФ атаковали в Бахмутском и Авдеевском районах Донецкой области.

▪️Войска РФ продолжали рутинные ракетные удары по украинским тылам на юге.

▪️Военное руководство РФ продолжает ставить под угрозу восстановление сил в будущем, отдавая приоритет немедленной мобилизации как можно большего числа тел для продолжающейся войны в Украине.

▪️РФ продолжает проводить дискриминационную мобилизационную практику.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3711

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