Аналітика від ISW, 11 жовтня
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-11)
● РФ второй день подряд наносит массированные ракетные удары по Украине.
● Предыдущий сирийский опыт генерала Суровикина, вероятно, не связан с волной ракетных ударов по Украине и не указывает на перелом в или смену стратегии в Украине.
● РФ извлекает боеприпасы и технику с белорусских складов, что несовместимо с созданием условий для наступления на Украину из Беларуси.
● ВСУ продолжали наступать восточнее Оскола и в направлении Кременная-Сватово.
● ВСУ продолжали атаковать на севере и западе Херсонщины.
● ВСУ продолжают ракетные удары по российским военным объектам на Юге.
● Силы РФ продолжали атаковать в Донецкой области.
● Российские сообщения о взрывах в Джанкое указывают на панику по поводу потери логистических возможностей в Крыму.
● В РФ объявляют о новых этапах мобилизации в некоторых регионах, что может говорить о невыполнении ими квот.
● Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия на захваченных территориях
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/4247