Аналітика від ISW, 11 жовтня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-11)

● РФ второй день подряд наносит массированные ракетные удары по Украине.

● Предыдущий сирийский опыт генерала Суровикина, вероятно, не связан с волной ракетных ударов по Украине и не указывает на перелом в или смену стратегии в Украине.

● РФ извлекает боеприпасы и технику с белорусских складов, что несовместимо с созданием условий для наступления на Украину из Беларуси.

● ВСУ продолжали наступать восточнее Оскола и в направлении Кременная-Сватово.

● ВСУ продолжали атаковать на севере и западе Херсонщины.

● ВСУ продолжают ракетные удары по российским военным объектам на Юге.

● Силы РФ продолжали атаковать в Донецкой области.

● Российские сообщения о взрывах в Джанкое указывают на панику по поводу потери логистических возможностей в Крыму.

● В РФ объявляют о новых этапах мобилизации в некоторых регионах, что может говорить о невыполнении ими квот.

● Оккупанты продолжают фильтрационные мероприятия на захваченных территориях

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4247

Новости портала «Весь Харьков»