Аналітика від ISW, 28 сентября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-28)● Российское командование, похоже, не имеет готового нарратива для разгрома группировки в Лимане.
● Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированной территории Украины, чтобы лучше подготовиться.
● Власти РФ продолжают направлять недавно мобилизованных и необученных новобранцев для усиления деградировавших остатков различных подразделений.
● 28 сентября ВСУ продолжали добиваться значительных успехов в районе Лимана, наступая с севера и с юго-востока.
● Относительно конкретных действий Украины в Херсонской области информации не было, но заявили, что ВСУ продолжают позиционные бои.
● Войска РФ продолжали безуспешные атаки в Донецкой области.
● Российские военные чиновники открыто нарушают публично заявленные Кремлем рекомендации по мобилизации ради заполнения квоты.
● Власти РФ ограничивают передвижение граждан в приграничных районах, чтобы справиться с множеством мужчин, пытающихся бежать из страны.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3555