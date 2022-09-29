Аналітика від ISW, 28 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-28)● Российское командование, похоже, не имеет готового нарратива для разгрома группировки в Лимане.

● Кремль может временно отложить объявление об аннексии оккупированной территории Украины, чтобы лучше подготовиться.

● Власти РФ продолжают направлять недавно мобилизованных и необученных новобранцев для усиления деградировавших остатков различных подразделений.

● 28 сентября ВСУ продолжали добиваться значительных успехов в районе Лимана, наступая с севера и с юго-востока.

● Относительно конкретных действий Украины в Херсонской области информации не было, но заявили, что ВСУ продолжают позиционные бои.

● Войска РФ продолжали безуспешные атаки в Донецкой области.

● Российские военные чиновники открыто нарушают публично заявленные Кремлем рекомендации по мобилизации ради заполнения квоты.

● Власти РФ ограничивают передвижение граждан в приграничных районах, чтобы справиться с множеством мужчин, пытающихся бежать из страны.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3555

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