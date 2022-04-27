Аналітики дали прогнози щодо відновлення економік України та рф після війни

Аналітики компанії S&P Global Market Intelligence прогнозують відновлення економіки росії до рівня 2021 року на тлі санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну, за 10 років. Українській економіці прогнозують відновлення за п'ять років.

Про це пише РБК, у розпорядженні якого є прогноз компанії, повідомляє Укрінформ.

Згідно з прогнозом, зниження ВВП росії у 2022 році становитиме 11,1%. До 2023 року зниження ВВП сповільниться до 1,9%, а ще за рік економіка Росії почне зростати — на 1,6%. До 2026 року, на думку аналітиків, ВВП росії збільшиться на 1,9%.

Інфляція в росії у 2022 році становитиме 17,8%, вважають аналітики, у 2023 році вона сповільниться до 10%, а до 2026 року – до 4,6%.

ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,7%, передбачають аналітики. Проте відновлюватись українська економіка буде значно швидше, ніж російська, і повернеться до довоєнних показників уже за п'ять років.

Прогноз S&P Global Market Intelligence про скорочення ВВП росії та України у 2022 році приблизно відповідає тому, на який спад економік двох країн очікує Світовий банк.

Як повідомлялося, президент рф володимир путін 24 лютого оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Країна дає відсіч загарбникам.

Після початку війни росію було піддано масштабним санкціям з боку світової спільноти.

Источник: ukrinform.ua

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