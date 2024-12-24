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Аналітики кажуть, що росіяни стали виробляти 2000 безпілотників-камікадзе на місяць

Аналітики кажуть, що росіяни стали виробляти 2000 безпілотників-камікадзе на місяць

Аналітики вивчили серійні номери БпЛА Shahed, які були збиті захисниками останнім часом, та дійшли висновку, що станом на кінець 2024-го росіяни стали виробляти 2000 таких безпілотників на місяць — Defense Express.

У матеріалі аналітиків сказано, що рф випустила протягом цього року вже близько 10 тисяч камікадзе на власних потужностях.

"російське виробництво Shahed в Алабузі вийшло на дуже значний темп виробництва дронів. При цьому не тисяча на місяць, бо це середній темп за рік, під час якого щомісячні обсяги лише збільшувались", — наголошує видання.

Втім, аналітики не можуть пояснити, як окупантам вдалося подвоїти темпи виготовлення БпЛА.

Джерело: https://t.me/znua_live/182590

Новости портала «Весь Харьков»

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