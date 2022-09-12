Аналіз ситуації ISW, 11 вересня
● ВСУ нанесли крупное оперативное поражение РФ, отвоевав почти всю Харьковскую область в стремительном контрнаступлении.
● 11 сентября украинские власти заявили о полной остановке ЗАЭС.
● МО РФ подтвердило, что российские войска отводятся с позиций почти на всей территории Харьковской области.
● Российские блогеры определили реку Оскол, протекающую от Купянска до Изюма, как новую линию фронта.
● ВСУ продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от границы.
● ВСУ продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным объектам на Юге.
● Силы РФ провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.
● Власти РФ продолжают черпать ресурсы из различных внешних источников.
● Успех недавних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал заявлению РФ о том, что референдумы об аннексии будут отложены на неопределенный срок.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2585