Аналіз ситуації ISW, 11 вересня

● ВСУ нанесли крупное оперативное поражение РФ, отвоевав почти всю Харьковскую область в стремительном контрнаступлении.

● 11 сентября украинские власти заявили о полной остановке ЗАЭС.

● МО РФ подтвердило, что российские войска отводятся с позиций почти на всей территории Харьковской области.

● Российские блогеры определили реку Оскол, протекающую от Купянска до Изюма, как новую линию фронта.

● ВСУ продвинулись в Волчанск и Великий Бурлук, к югу от границы.

● ВСУ продолжают вести позиционные бои и наносить удары по российским военным, тыловым и транспортным объектам на Юге.

● Силы РФ провели ограниченные наземные атаки в районе Авдеевки и Бахмута.

● Власти РФ продолжают черпать ресурсы из различных внешних источников.

● Успех недавних украинских контрнаступлений, вероятно, способствовал заявлению РФ о том, что референдумы об аннексии будут отложены на неопределенный срок.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2585

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