Английский суд признал Таруту ненадежным свидетелем

Суд принял решение об отклонении всех исков. Но при этом обязал Сергея Таруту возместить партнерам понесенные за судебные разбирательства убытки.

14 июля Высокий суд правосудия Англии и Уэльса опубликовал решение по одному из самых громких дел между украинскими бизнесменами. Друг против друга в нем выступали бывшие владельцы украинской металлургической компании «Индустриальный Союз Донбасса» Виталий Гайдук, Сергей Тарута и Олег Мкртчян.

Суд принял решение об отклонении всех исков. Но при этом обязал Сергея Таруту возместить партнерам понесенные за судебные разбирательства убытки. По мнению английского суда Тарута был ненадежным свидетелем с «явно неубедительными» доказательствами и неоднократно вводил Суд в заблуждение.

В частности, речь идет о его поездке в Россию для оказания помощи российским властям в связи с уголовным расследованием в отношении Мкртчяна, который находился в тюрьме и не мог давать показания. Также упоминается о связях Таруты с партией «За Справедливость», которую он якобы нанял для того, чтобы повлиять на разрешение спора со своими партнерами.

Эту информацию обнародовало «Агентство по принудительному взысканию долгов», основанное в 2010 году Адамом Делимхановым, который связан с президентом Чеченской Республики.

Напомним, после заявления Виталия Гайдука о том, что его бывшие деловые партнеры обманом заставили его продать долю в компании «Индустриальный Союз Донбасса» по значительно меньшей цене, чем она стоила, Тарута подал ряд связанных встречных исков.

Он удвоил количество ответчиков по делу и втянул в судебные разбирательства Гайдука и его жену с требованием выплаты сотней миллионов долларов. Кроме того, Тарута предъявил Мкртчяну требование о неуплате якобы причитающихся долгов.

Английский суд отклонил все иски Таруты против Гайдука и почти все его иски против Мкртчяна, назвав дело Таруты неубедительным. Также было вынесено решение о том, что Сергей Тарута должен возместить судебные издержки Гайдука и Мкртчяна.

Источник: nigroll.com

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