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Аномальная зима: в зоопарке не заснули медведи
В харьковском зоопарке, в связи с аномально теплой погодой, на зимнюю спячку залегли только три медведя.
Об этом сообщили в зоопарке. "Для животных такая ситуация не критична. Как только начнутся морозы, косолапые обоснуются в теплых берлогах", - отметили зоологи.
Как уточнили в зоопарке, спят три из шести бурых медведей: две самки и самец (пока не известно, будет ли у них пополнение).
Гималайские медведи в полном составе ждут холодов.
В харьковском зоопарке - шесть бурых медведей, три - гималайских и один - белый.
Источник: sq.com.ua
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