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Аномальная зима: в зоопарке не заснули медведи

Аномальная зима: в зоопарке не заснули медведи

В харьковском зоопарке, в связи с аномально теплой погодой, на зимнюю спячку залегли только три медведя.

Об этом сообщили в зоопарке. "Для животных такая ситуация не критична. Как только начнутся морозы, косолапые обоснуются в теплых берлогах", - отметили зоологи.

Как уточнили в зоопарке, спят три из шести бурых медведей: две самки и самец (пока не известно, будет ли у них пополнение).

Гималайские медведи в полном составе ждут холодов.

В харьковском зоопарке - шесть бурых медведей, три - гималайских и один - белый.

Источник: sq.com.ua

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