Антифейк МОЗ України про трансформацію системи і рівень медичної допомоги

Відоме проросійською позицією видання “Страна.ua” влаштувала чергову маніпуляцію. Усі можливі фейки про трансформацію системи охорони здоров’я видання зібрало під брехливим заголовком “Смертність у лікарнях виросла втричі” Чому в Україні катастрофічно падає рівень меддопомоги”. Спростовуємо найбільш небезпечні фейки.

Фейк: Держава не дає грошей медикам, відповідно, особливо нічого не вимагає.

Факт: У 2018 році в Україні запрацювала Національна служба здоров’я - медичні заклади надають послуги пацієнтам та отримують гроші за це - система фінансування зрозуміла та прозора. Гроші йдуть напряму до надавача медпослуги за конкретний обсяг наданих послуг. З 2018 року такий підхід до фінансування медичних послуг працює на рівні закладів первинної медичної допомоги, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри. З 2020 року за тим самим принципом буде фінансуватись вся система охорони здоров’я. До 2020 року заклади охорони здоров’я, що надають послуги спеціалізованої амбулаторної допомоги, а також заклади високоспеціалізованої допомоги (лікарні) отримують фінансування від держави через субвенцію з державного бюджету.

Нова модель фінансування прийшла на зміну кошторисній моделі, яка дісталась Україні в спадок від Радянського союзу. Держава давала кошти лікарням тільки тому, що ця лікарня існує, а не за чіткий перелік реальних послуг, що надаються пацієнтам.

Фінансування через Національну службу здоров’я отримують заклади первинної ланки медицини, де працюють сімейні лікарі, терапевти та педіатри, вже півтора року. За цей час фінансування ефективних закладів збільшилось до 3 разів, а зарплати лікарів та медперсоналу від 2 до 3 разів. Заклади “первинки”, які добре господарюють почали робити ремонти, закуповувати нові автомобілі для медиків та нове медичне обладнання. При чому витрати з Держбюджету на первинку за три роки зросли у 1,5 рази.

Всі заклади на первинній ланці мають договір з Національною службою здоров’я, в якому чітко прописані вимоги до закладів та перелік послуг, які вони повинні надавати пацієнтам безоплатно. НСЗУ моніторить виконання умов договору медзакладами.

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Фейк: Лікар не виїжджає виписувати лікарняні до людини, яка зламала ногу.

Факт: Виклик додому входить до переліку послуг на первинці. Міністерство охорони здоров’я не відміняло виклики додому. Сімейні лікарі, терапевти та педіатри за медичними показами визначають, чи є необхідність їхати на виклик, чи він може вирішити проблему пацієнта по телефону або запросити його у заклад.

Це предмет домовленості між пацієнтом та лікарем. Перед тим, як підписати декларацію з лікарем, радимо обговорити це питання та встановити чіткі правила зв’язку між вами.

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Фейк: В Україні немає паліативних лікарів, хоча це окрема спеціальність зі своїми нюансами.

Факт: В Україні не виділяється окрема спеціалізація “паліативний лікар”. Таку допомогу може надавати лікарі різних спеціальностей. Водночас, паліативна допомога входитиме до гарантованого пакету медичних послуг, який покриватиме держава з 2020 року.

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Фейк: Системна статистика не ведеться, відповідно, неможливо проаналізувати причини тих чи інших ситуацій і зробити висновки.

Факт: В Україні працює електронна система охорони здоров’я. Це інструмент для забезпечення прозорості процесів в охороні здоров’я; система, яка дозволяє справедливо розподіляти кошти, забезпечує чесну оплату лікареві за пацієнта, не дозволяє чиновникам різних рівнів продовжувати втілювати корупційні схеми та мінімізує можливість маніпуляції даними.

З 2020 році всі медичні заклади, які отримують оплати за медичні послуги за договорами з Національною службою здоров’я будуть вносити дані про діагноз та лікування пацієнтів в електронній системі. Це дозволить мати реальну статистику захворювань в Україні та медичних послуг, які надаються в Україні в режимі реального часу. Ця інформація стане основою для формування державної політики у сфері охорони здоров’я і підвищувати якість медичних послуг.

У 2018 році в електронній системі охорони здоров’я були запущені електронні інструменти для підписання декларацій про вибір сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів і підписання договорів між Національною службою здоров’я України та закладами, що надають первинну медичну допомогу.

У 2019 році в системі запрацював функціонал реєстрації аптек та їх контрактування з НСЗУ для програми відшкодування вартості ліків “Доступні ліки”. З квітня 2019 року сімейні лікарі терапевти і педіатри виписують електронні рецепти в електронній системі на ліки, які підлягають відшкодуванню за програмою “Доступні ліки”, а аптеки, які беруть участь у програмі, погашають електронні рецепти у системі.

Зараз у тестовому режимі сімейні лікарі, терапевти і педіатри вносять дані про візит пацієнта (на основі міжнародного класифікатора ICPC-2). У найближчих планах — можливість внесення консультативних висновків лікарями спеціалізованих медзакладів. Крім того планується запуск функціоналу з виписки електронних направлень та лікарняних.

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Фейк: МОЗ України уже визначило, скільки платитиме за спеціалізовані послуги медзакладам. Ці тарифи нерентабельні, дозволяють тільки кінцево “вбити” обладнання, не дають навіть шансу на оновлення матеріально-технічної бази.

Факт: Усі цифри, які наведені в статті, не відповідають дійсності. МОЗ України закликає не використовувати такі псевдоаргументи для дискредитації змін і залякування людей.

Програма медичних гарантій, яка буде включати в себе у тому числі оплату спеціалізованих послуг, тільки розробляється. Зараз МОЗ України та Національна служба здоров’я працюють над цілим пакетом нормативних актів, що стосуються принципів фінансування послуг. Програма буде ухвалена Верховною Радою разом з Державним бюджетом на наступний рік.

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Фейк: Частину коштів на лікування, починаючи з вторинної допомоги, повинні будуть платити самі українці.

Факт: З 2020 року буде діятиме гарантований пакет послуг, до якого увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога. Національна служба здоров’я буде оплачувати медзакладам за прямими договорами за реально надані людям медичні послуги. Послуги в рамках гарантованого державою пакету медичних послуг будуть безоплатними для всіх українців.

Співоплата за медичні послуги від пацієнтів не передбачається Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

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Фейк: Грошей на початок реформи вторинки просто не вистачає, а те, що виділили раніше, йде на латання дір на первинці.

Факт: Зміни на рівні спеціалізованої амбулаторної (вторинної) допомоги розпочнуться з 2020 року разом з введенням гарантованого пакету медичних послуг. Зараз триває розробка програми медичних гарантій, яка буде ухвалена разом з Державним бюджетом на 2020 рік. Паралельно триває бюджетний процес. А отже, некоректно говорити про те, що грошей на реформування не вистачає, адже обсяг фінансування медицини на 2020 рік ще не оголошено.

Що стосується програми “Безкоштовна діагностика” - це не наступний етап реформи, а пілотний проект, мета якого підготувати діагностичні заклади, поліклініки та лікарні, що надають діагностичні послуги, до змін у 2020 році. Ця робота триває. Всі заклади активно готуються, а саме автономізовуються, закуповують комп’ютери та переглядають свій матеріально-технічний стан.

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Фейк: Низькі зарплати, відсутність ліків і обладнання призвело до того, що лікарі масово звільняються. А вимоги до тих, хто залишився, знижуються.

Факт: Будь-які заяви про масове звільнення лікарів є необґрунтованими. Упродовж останніх 5 років немає різких змін у кількості вакансій лікарів в українських закладах охорони здоров’я. В Україні близько 186 тисяч лікарів і ця цифра суттєво не змінюється вже декілька останніх років. Більше інформації - https://bitly.su/OZPWb7T

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Фейк: Шанси на виживання у пацієнта з з інфарктом без лікування - 40%. Але в Україні є лікарні, де зі ста пацієнтів з інфарктом після лікування помирає 95.

Факт: У 2018 році смертність від гострого інфаркту міокарда становила 12,4%. Найнижчі показники були в Херсонській області (7,4%), найвищі - у Запорізькій (20,2%). У реперфузійних центрах, мережу яких продовжує розбудовувати МОЗ України разом з Урядом, цей показник є втричі нижчим ніж середній показник в цілому по Україні (4,7% проти 12,4% відповідно). У мережі реперфузійних центрів нині вже є 41 регіональний центр. Тут пацієнти можуть вчасно отримати якісну допомогу у будь-який час дня і ночі - центри працюють в режимі 7/24/365.

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Фейк: Розроблених маршрутів пацієнта при тому чи іншому захворюванні і національних протоколів лікування зараз просто немає. МОЗ скасував на початку теперішньої своєї каденції протоколи 2009 року і кричить про необхідність впровадження міжнародних протоколів. Проблема в тому, що вони до національних протоколів не мають ніякого відношення, часто у них навіть немає препаратів, які перераховуються в закордонних протоколах. Тому наші лікарі фізично не можуть керуватися в своїй роботі міжнародними протоколами.

Факт: Українські лікарі працюють за протоколами - чіткими рекомендаціями, які підвищують якість клінічних рішень і сприяють узгодженості надання медичної допомоги пацієнтам на всіх рівнях. Крім уніфікованих клінічних протоколів, які ніхто не скасовував, лікарі можуть використовувати найсучасніші світові протоколи і настанови, адже процес оновлення і вдосконалення методик у світі відбувається дуже стрімко, а медицина - це науковий підхід до вирішення питань зі здоров’ям, який не може мати національної приналежності.

Отож, сьогодні і лікарі в щоденній практиці можуть керуватися як джерелами клінічних настанов після затвердження їхнього перекладу в якості нового клінічного протоколу внутрішнім наказом, онлайн-платформою з протоколами на засадах доказової медицини guidelines.moz.gov.ua, так і уніфікованими клінічними протоколами, якщо заклад охорони здоров’я, в якому працює лікар, не затвердив нові клінічні протоколи.

Щодо нових для українського ринку препаратів, то у 2016 р. введено спрощену процедуру реєстрації лікарських засобів, зареєстрованих органами країн із суворою регуляторною системою (Швейцарія, Японія, Австралія, Канада, США). Також спрощена процедура діятиме для препаратів, зареєстрованих Європейською аген­цією з лікарських засобів (European Medicines Agency). Тому дозвіл застосовувати європейські протоколи лікування буде стимулювати виробників реєструвати нові препарати.

Источник: moz.gov.ua

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