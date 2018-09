Антижурналистика

Как делаются новости. На цензоре со ссылкой на УНИАН размещена новость про то, что, мол "Киев, Харьков и Львов оказались в рейтинге самых опасных и криминальных городов мира" по некому рейтингу составленному сервисом Numbeo.

Но поскольку я не журналист Цензора или УНИАН, я иду на страницу сервиса и читаю, что это за рейтинг.

И что там?

This section is based on surveys from visitors of this website.

То есть рейтинг основан на опросах посетителей сайта.

И сколько же было этих опросов? И эта цифра доступна.

За все время по Украине чего-то там написали в этом рейтинге 609 человек. Шестьсот девять. Уточняю. Не 609 человек из Украины, а 609 ПРО Украину. Сколько там украинцев - большой вопрос.

609 за все время.

Более того, прямо указано, что

"Наши данные неплохо работают для сравнения городов в пределах страны, но не хороши для сравнения стран, потому что

- люди в разных странах в разной степени склонны сообщать о преступности

- по большинству стран никаких данных."

Я думаю, мы, подписчики и друзья, можем сходить туда, и без проблем сделать Украину раем на земле. 12000 анкет очень просто перекроют 609, не так ли? Вот только почему-то думаю, что данные подправят, а УНИАН и Цензор об этом не напишут.

Данная высосанная из пальца новость - пример гнили наших СМИ и "информационных агентств", продажных, глупых, ленивых и брехливых.

Upd. Цензор публикацию снял. Спасибо хоть так.

