Антижурналистика
Как делаются новости. На цензоре со ссылкой на УНИАН размещена новость про то, что, мол "Киев, Харьков и Львов оказались в рейтинге самых опасных и криминальных городов мира" по некому рейтингу составленному сервисом Numbeo.
Но поскольку я не журналист Цензора или УНИАН, я иду на страницу сервиса и читаю, что это за рейтинг.
И что там?
This section is based on surveys from visitors of this website.
То есть рейтинг основан на опросах посетителей сайта.
И сколько же было этих опросов? И эта цифра доступна.
За все время по Украине чего-то там написали в этом рейтинге 609 человек. Шестьсот девять. Уточняю. Не 609 человек из Украины, а 609 ПРО Украину. Сколько там украинцев - большой вопрос.
609 за все время.
Более того, прямо указано, что
"Наши данные неплохо работают для сравнения городов в пределах страны, но не хороши для сравнения стран, потому что
- люди в разных странах в разной степени склонны сообщать о преступности
- по большинству стран никаких данных."
Я думаю, мы, подписчики и друзья, можем сходить туда, и без проблем сделать Украину раем на земле. 12000 анкет очень просто перекроют 609, не так ли? Вот только почему-то думаю, что данные подправят, а УНИАН и Цензор об этом не напишут.
Данная высосанная из пальца новость - пример гнили наших СМИ и "информационных агентств", продажных, глупых, ленивых и брехливых.
Upd. Цензор публикацию снял. Спасибо хоть так.
Источник: facebook.com
Автор: Андрей Шор