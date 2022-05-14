Антимонопольники перевірять, чи не було змови на ринку пального

Антимонопольний комітет розпочав дослідження критичної ситуації на ринку пального – перевірить, чи є об’єктивні причини для обмеження продажів на АЗС, чи на ринку мала місце змова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АМКУ.

Комітет зазначив, що протягом двох тижнів моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, а також отримує інформацію від споживачів та органів влади.

"При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне наявне на ринку є у достатніх обсягах, а з іншого ми спостерігаємо, що окремі оператори не здійснюють реалізацію продукції через роздрібну мережу АЗС, а там, де продажі відбуваються – черги можуть досягати "декількох кілометрів", – пишуть у відомстві.

Як наслідок, АМКУ перевірить, чи дотримуються мережі АЗС законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на АЗС, включно з обмеженням пропозиції протягом квітня – травня 2022 року, "чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку".

В рамках дослідження АМКУ зустрівся з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні.

Нагадуємо:

Знищення Кременчуцького НПЗ, який був основним виробником пального в Україні, а також низки великих нафтобаз призвели до нестачі пального на АЗС. Ситуація має владнатися протягом декількох тижнів, доки ринок не перелаштується на поставки з ЄС.

Проблема постачання пального в Україну з боку ЄС пов’язана з заторами у портах Східної Європи, для розв’язання цього МЗС працює над відкриттям з них зеленого коридору.

Найближчим часом Україна зможе завдяки польському транзиту залучити пальне зі США, Нідерландів та інших країн – наразі через Польщу імпортується втричі менше можливостей.

Источник: epravda.com.ua

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