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Антизападные заявления Додона сопровождались траншами из кремля

Антизападные заявления Додона сопровождались траншами из кремля

Недавно журналисты центра "Досье" и RISE Moldova опубликовали расследование (https://www.rise.md/rusa/%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0/?fbclid=IwAR28gkZwpQVtvh_0bjJ4_p4iiILW1IxI1m3i23oXKHWuhaolx9rK58SyahE), где рассказывается о том, как экс-президент Молдовы Игорь Додон получил шесть траншей из России на общую сумму в $300 тысяч, причём каждый транш сопровождался каким-нибудь антизападным или прокремлёвским заявлением :)

Например, 5 октября 2021 года Додон призвал ЕС не вмешиваться во внутренние дела Молдовы, заявив о попытках "западных дипломатов и представителей неправительственных организаций, финансируемых извне, оказать давление на органы правосудия Молдовы с целью установления над ней внешнего контроля". В этот же день на счёт связанного с Додоном фонда "Деловая Россия" в Молдове поступило 2,8 млн рублей от Игоря Чайки, сына экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки :)

30 ноября 2021 года Додон заявил, что "Нужно общаться с русскими. Советую президенту забыть про свой гонор и попроситься на встречу с Владимиром Путиным". В этот же день на счёт "Деловой России" по странному стечению обстоятельств от Игоря Чайки снова залетело 2,8 млн рублей :)

И таких случаев было несколько.

К чему это я? А, в общем, не удивлюсь, если вскоре выяснится, что подобные заявления Орбана⬆️ тоже каждый раз сопровождались соответствующими траншами из Кремля.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7693

Новости портала «Весь Харьков»

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