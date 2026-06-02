«Апекс» набирає висоту (ВІДЕО)
Ще один епізод бойової роботи на Південно-Слобожанському напрямку.
РУБпАК «Апекс» бригади «Форпост» продовжує виконувати поставлені завдання. У ході роботи виявлено та уражено низку цілей противника. Знищено наземний роботизований комплекс, автомобільну техніку, засоби РЕБ та антени зв’язку окупантів.
Також відпрацьовано по укриттях, у яких перебував особовий склад противника.
Оператори підрозділу ведуть постійний пошук та супроводження цілей у своїй зоні відповідальності. Кожне ураження знижує можливості ворога щодо управління, пересування та виконання бойових завдань.
Джерело: dpsu.gov.ua
