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Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Ривненский апелляционный суд признал девушку невиновной в проведении в конце мая якобы несанкционированного митинга.

Решение принял судья Степан Шимкив, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UA:Рівне.

Таким образом суд удовлетворил апелляцию Коцюрубы на решение городского суда, который в конце июня признал девушку виновной и присудил ей предупреждение.

Также невиновным признан товарищ Коцюрубы Роман Филюк, вместе с ней вышедший с плакатом за отставку Зеленского. Об этом написала в Facebook активистка Александра Дворецкая.

"Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка по нарушению порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 в Киеве отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений", - сообщила она.Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского 03

Апелляционный суд оправдал 16-летнюю Дарью Коцюрубу, которая вышла с плакатом за импичмент Зеленского

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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