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Арахамия обещает привести на ток-шоу свидетеля того, что "слугам" предлагали по $30 тыс.

Арахамия обещает привести на ток-шоу свидетеля того, что слугам предлагали по $30 тыс.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал привести на телеканал 1+1 в эфир политического ток-шоу "Право на власть" свидетеля того, что народным депутатам предлагали деньги за неголосование за законопроект

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Я на "Право на владу" приведу одного свидетеля, который даст показания об этих $30 тыс. долларов, чтобы вся страна посмотрела. Это свидетель того, что деньги предлагали. Доказательств нет прямых, так как был бы тогда другой разговор", - заявил Арахамия .

По его словам, сейчас в Раде новых парламентариев пытаются затянуть в "шкурняки".

Глава фракции добавил, что он получал сигналы о том, что депутатам предлагают взятки:

"Сначала услышали сигналы, что предлагают $25 тыс. долларов, если воздержатся от голосования. Затем другая подошла и говорит о $30 тыс.".

Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе .

Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.

Источник: espreso.tv

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