Арештований зенітно-ракетний комплекс Російської Федерації тепер на озброєнні Збройних Сил України (ФОТО, ВІДЕО)

У п’ятницю, 02.08.2019 року, Службою безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою, ДП «Укроборонсервіс» та Миколаївською митницею забезпечено передачу Міністерству оборони України зенітно-ракетного комплексу С-125 «Пєчьора».

Як вже повідомлялось, за матеріалами Департаменту контррозвідки Служби безпеки України слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України (контрабанда).

Слідством установлено, що у період 2007-2010 років службові особи ВАТ «Рособоронекспорт» (Російська Федерація), за попередньою змовою з іншими особами, вчинили незаконне переміщення через митний кордон України зенітно-ракетного комплексу С-125 «Пєчьора» разом із 36 зенітними ракетами класу земля-повітря 5В27Д, у повному бойовому оснащені, разом із супутнім обладнанням та іншим озброєнням.

Зазначене озброєння посадовці Російської Федерації планували поставити до держави Еритрея, стосовно якої Радою безпеки Організації Об’єднаних Націй введено ембарго.

У січні 2019 року, в ході проведення співробітниками Головного слідчого управління Служби безпеки України та Департаменту контррозвідки СБУ спільних слідчо-оперативних заходів, зазначений комплекс озброєння виявлений в одному зі складських приміщень у місті Миколаєві.

У кримінальному провадженні зазначені 36 зенітних ракет із супутнім обладнанням та іншим озброєнням вилучені в ході обшуку як предмет контрабанди, визнані речовими доказами та ухвалою слідчого судді на них накладено арешт.

27 березня 2019 року на засіданні Уряду України за участю Генерального прокурора України Ю. Луценка та заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора А. Матіоса прийнято рішення про передачу всього вищевказаного озброєння Міністерству оборони України для подальшого розпорядження.

Після завершення проведення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні, на виконання рішення Кабінету Міністрів України озброєння передається до Збройних Сил України, які отримають на бойове чергування сучасний ракетно-зенітний комплекс у складі цілого дивізіону.

Довідково: ЗРК С-125 призначений для:

оборони найважливіших адміністративних, промислових і військових об'єктів від ударів всіх типів засобів повітряного нападу, що летять на гранично малих і середніх висотах. Забезпечує ураження бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників, літаків багатоцільового призначення і крилатих ракет з ефективною поверхнею розсіювання 0.2м2 і більш. передачі даних.

Зенітна керована ракета 5В27Д зі збільшеною швидкістю польоту, дозволяє ввести обстріл цілей "навздогін".

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»