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Арестович: Я могу сказать что будет с Харьковом.

Харьков до сих пор обстреливают и будут обстреливать. До конца войны. Одна угроза Харькова - направление Валуйки - Купянск. По одной простой причине.

Там есть ЖД ветка, которую оккупант использует для перебрасывания армии на Изюм. Те части, которые вывели с Киевщины, невозможно пустить в бой в ближайшую неделю. Они уставшие, с подбитой техникой. Из-за событий в Белгороде у них нет боеприпасов, они их везут издалека. Топлива тоже не хватает.

И поэтому могут наступать только со стороны Изюма, где собралась сборная "солянка" (вояки лднр, срочники и тд).

Харьков могут попытаться атаковать российские генералы только из-за приказа Путина, но взять Харьков - ЭТО НЕРЕШАЕМАЯ ВОЕННАЯ ЗАДАЧА. Да, город переживет штурм, активную фазу боев, артиллерию, налёт авиации. Но авиация будет сбиваться, артиллерия подавляться, наши войска будут контратаковать.

Я могу представить попытку взять Харьков, но взятый Харьков я не могу себе представить ни при каких обстоятельствах. Это даже не обсуждается

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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