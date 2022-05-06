Армению шатаем, Молдова в уме

Три десятилетия назад процессы на Южном Кавказе выступили катализатором распада Советского Союза. Для удержания позиций его правоприемница Россия разожгла здесь огнища сепаратистских конфликтов, чтобы сберечь постимперскую гегемонию, прикрываясь личиной "миротворца". Однако, дрянному спектаклю приходит закономерный конец. Лучшей демонстрацией этого выступает текущий антиправительственный путч в Армении, режиссируемый из Кремля.

В конце апреля кавказскую республику охватили акции протеста, гордо именуемые с подачи ФСБ и ГРУ "Движением Сопротивления". "Программа" пророссийских зачинщиков дестабилизации в стране выглядит весьма непритязательно: отстранение от власти премьер-министра Пашиняна, замена правительства и перевыборы Национального собрания. Какой-то конкретики, что будет с Арменией после государственного переворота, оппозиционные элементы не дают.

На лицо локальная разновидность путинского подхода "все как-то само собой рассосётся" после устранения неудобств для Кремля. Вот, к примеру, Мариуполь "денацифицировали" в пепел, а что делать дальше – гробовая тишина.

Тоже самое в каком-то смысле ждёт и армян.

Одним из фронтменов двуглавой протестной волны выступает лидер оппозиционной фракции "Честь имею", экс-глава СНБ Артур Ванецян. Он – выдвиженец ФСБ. Вторая явная голова протеста – опозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Этот выдвиженец "Дашнакцутюн" паразитирует на карабахской теме. Так сказать, презентует молодую реваншистскую поросль карабахского клана, олицетворенного парой политических банкротов Кочарян–Саргсян.

Однако, связка агентуры ФСБ и карабахцев с их акциями неповиновения и палаточными городками – просто подтанцовка в плане ГРУ. Как показал опыт прежней волны протестов 2020-2021 годов, так власть в стране не захватить. Новая тактика Кремля состоит в штурме провокаторами ГРУ правительственных зданий и парламента, дабы парализовать госвласть. Данные меры должны дать карт-бланш пророссийским военным, которые под видом наведения порядка совершат военный переворот.

У руля Армении бойцы ГРУ, 102-й военной базы в Гюмри, хотят видеть министра обороны Сурена Папикяна. Он на активной связи с Шойгу и начальником штаба ОДКБ Сидоровым. И как раз в эти дни совершил подозрительный визит в Тбилиси, где провел встречу с агентом влияния Кремля, премьером Гарибашвили. Последний продвигает идею "нейтральной" Грузии.

Устранение премьер-министра Пашиняна жизненно важно сейчас для Москвы по двум причинам. Во-первых, Ереван и Баку стоят на пороге заключения исторического соглашения по достижению полноценного урегулирования отношений двух стран. Брокером данного процесса выступает Турция, которая согласовала в Вене финальные модальности большой сделки без участия Москвы. Если Армения и Азербайджан решат проблему Нагорного Карабаха, то РФ, как "фальшивый миротворец", более не нужна. Военное присутствие россиян в анклаве и в самой Армении окажется ненужным. Гегемония РФ над армянским народом рухнет.

Во-вторых, Армения может покинуть дисфункциональное ОДКБ и встанет на путь интеграции в НАТО. Об этом глава армянского МИД Арарат Мирзоян говорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе визита в Вашингтон.

Именно от исхода путча в Армении зависят действия Кремля в ещё одной постсоветской стране. Речь о Молдове, которая по многим параметрам совпадает с Арменией. Кремль руками ГРУ и ФСБ может использовать армянские лекала для внутренней хаотизации Молдовы и свержения проевропейского руководства страны. Протесты сторонников Додона к 9 мая должны создать нужные дестабилизирующие условия для военного захвата Кишинева силами российского спецназа и приднестровских сепаратистов. Путину кровь из носа нужны победы, чтобы хоть чуть-чуть поддержать видимость успешности рушащейся федерации.

Источник: https://t.me/sytosokrata/616

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