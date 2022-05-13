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Армія рф зруйнувала в Україні майже 38 тисяч житлових будинків - Денісова

Армія рф зруйнувала в Україні майже 38 тисяч житлових будинків - Денісова

Через руйнування армією рф житлових будинків в Україні понад 220 тисяч громадян потребують житла.

Як передає Укрінформ, про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила у Телеграмі.

Уповноважена ВР з прав людини підписала Меморандум про співпрацю з Громадською спілкою “Міжнародна асоціація “АТА”, спрямований на забезпечення тимчасовим житлом громадян, які його втратили внаслідок російської збройної агресії.

Також Денісова наголосила, що війська країни-агресора у мирних населених пунктах зруйнували майже 38 тисяч житлових будинків, через що понад 220 тисяч громадян потребують житла, принаймні для тимчасового проживання.

Омбудсмен та Міжнародна асоціація “АТА” домовилися про напрацювання механізмів щодо реалізації захисту прав громадян на житло, гарантоване Конституцією України.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 3 травня, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні через війну перевищила 8 млн осіб, водночас 2,7 млн осіб повернулися додому.

Источник: ukrinform.ua

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