Армія росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку

● Рішучий спротив та стійкість української армії завадили російським планам у короткі терміни досягнути мети та створили необхідність постійного поповнення особовим складом та військовою технікою російського угрупування у зв’язку із великими втратами.

● Для відновлення своїх бойових спроможносте ЗС росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час (з 1970-х років) знаходилась на базах зберігання. Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервних обстрілів українських міст.

● Зокрема, протягом квітня:

- з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (РАО) (Уссурійськ, Приморський край) Східного ВО знято 18 САУ “Мста-С”;

- з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ) – 28 САУ “Акація”;

- з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.) центру матеріально-технічного забезпечення Центрального ВО здійснюється переміщення до бази зберігання РАО (Новочеркаськ) 15 САУ “Мста-С”, 5 САУ “Акація”, 20 САУ “Гвоздика”;

- з 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.) – 15 РСЗВ “Ураган” та 11 ТРК “Точка-У”.

● Крім того, у н.п. Києвський (Московська обл.) зафіксовано переміщення ешелону у складі: 6 РСЗВ “Град”; 8 РСЗВ “Ураган” та 7 ТЗМ РСЗВ “Ураган”. За попередніми даними техніка знята з арсеналів Західного ВО.

● Відновлення боєздатності та укомплектування ОВТ угруповання військ Західного ВО здійснюється, у т.ч. за рахунок ОВТ, знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар, 45 км від ДКУ). Обслуговування і ремонт проводяться підрозділами 215 орвб (Маршала Жукова) 20А.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

