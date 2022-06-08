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Армия рф бросила в Украину танки из музеев оружия

Армия рф бросила в Украину танки из музеев оружия

Потеряв, по различным оценкам, от 700 до 1390 современных танков в первые три месяца войны, россия начала отправлять в Украину устаревшие Т-62. По данным Forbes, туда были отправлены как минимум 50 машин, возраст которых насчитывает 60 лет.

Об этом пишет Guildhall.

Несколько Т-62 были замечены едущими по направлению к линии фронта недалеко от Николаева. Как отмечают в министерстве обороны Великобритании, введение в строй полувековых «музейных экспонатов» подчеркивает нехватку в россии современной боеспособной техники.

Разработанный в конце 1950-х годов Т-62 почти наверняка будет очень уязвим для противотанковых средств, говорится в отчете британской разведки. Скептические настроенные эксперты, пишет Forbes, полагали, что российские военные оставят старые танки в занятых городах в качестве передвижных бункеров. Однако Москва перебрасывают старые танки на южный фронт, где в последние недели украинские батальоны форсировали реку Ингулец и укрепились в 65 километрах к северу от Херсона.

Экипажи приваривают к Т-62 устройства, похожие на клетки, которые, как они надеются, защитят машины от ударов сверху противотанковыми управляемыми ракетами, такими как украинская «Стугна-П» и американская «Джавелин». Нет никаких доказательств того, что самодельная клетка на самом деле хоть как-то обезопасит машину от современных ПТРК. Вероятно, ее устанавливают больше ради психологического эффекта, отмечает издание: старые танки прибыли на юг Украины без систем динамической защиты.

При этом отсутствие сложной и чувствительной электроники в танках помогло им выдержать суровые условия хранения и относительно быстро вернуться в строй. Пока нет ни одного свидетельства участия Т-62 в боях в Украине. Однако, судя по их направлению, эти танки движутся навстречу украинским батальонам, продвигающимся к Херсону на более современных танках Т-72 и Т-64.

Источник: sprotyv.info

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