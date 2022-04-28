Армия РФ убила 217 детей и ранила более 393 с начала полномасштабного вторжения в Украину

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомирской – 15.

1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел ВС РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Тем временем, ПАСЕ поддержала создание международного трибунала для рф, - сообщает сайт ПАСЕ.

Фото: рисунок ребенка в Мариуполе, Михаил Саенко

Источник: https://t.me/u_now/45990

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