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"АрселорМиттал" может не выплатить зарплаты из-за ареста счетов

АрселорМиттал может не выплатить зарплаты из-за ареста счетов

В АрселорМиттал Кривой Рог заявили, что предприятию заблокировать счет, с которого выплачиваются заработные платы, в результате чего их могут не начислить работникам.

Об этом говорится в сообщении компании.

Вечером 5 января Офис генеральной прокурорки заявил, что заблокировал безналичные средства компании в пределах суммы установленного причиненного ущерба. Правоохранители добавили, что с этих счетов не производилась уплата налогов или выплаты заработной платы.

На предприятии утверждают, что заблокирован именно тот счет, через который обслуживается зарплатный проект. Как следствие, АрселоМиттал Кривой Рог может не выплатить зарплату более 20 тысячам работников.

Предприятие также добавило копию письма из "Укрсиббанка", где говорится об отклонении 5 января платежного поручения на выплату заработных плат в результате ареста 2,2 млрд грн активов компании.

АрселорМиттал может не выплатить зарплаты из-за ареста счетов

Напоминаем:

5 января Офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киева заблокировали средства на счетах "АрселорМиттал Кривой Рог".

Впоследствии в ОГП прокомментировали арест счетов "АрселорМиттала" на 2,24 млрд грн – такова сумма убытков от возможного уклонения от налогов, которое инкриминируют компании.

17 ноября по месту жительства финдиректора криворожского "АрселорМиттала" провели обыски, подозреваемый в деле уклонения компании от налогов на 2,2 млрд грн.

Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вручили подозрение – его обвиняют в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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