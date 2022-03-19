Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:17
Просмотров: 185

Артобстріл Дергачівського району: є постраждалі

Артобстріл Дергачівського району: є постраждалі

Сьогодні, 19 березня, під час артилерійського обстрілу Дергачівського району було пошкоджено житловий будинок у місті Дергачі: чоловік та жінка отримали поранення, їх було госпіталізовано до лікарні, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Безруки Дергачівського району, що призвело до значного пошкодження помешкання.

Крім того, під час обстрілу пошкоджено станцію техобслуговування транспортних засобів одного із підприємств у місті Дергачі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 