Артобстріл Дергачівського району: є постраждалі

Сьогодні, 19 березня, під час артилерійського обстрілу Дергачівського району було пошкоджено житловий будинок у місті Дергачі: чоловік та жінка отримали поранення, їх було госпіталізовано до лікарні, повідомляє прокуратура Харківської області.

Також російські окупанти обстріляли житловий будинок у селищі Безруки Дергачівського району, що призвело до значного пошкодження помешкання.

Крім того, під час обстрілу пошкоджено станцію техобслуговування транспортних засобів одного із підприємств у місті Дергачі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости