Асад снова применил химическое оружие. На юге Идлиба идут бои. Турция бомбит курдов

Из Сирии поступают сообщения о новой газовой атаке в Восточной Гуте, пригороде Дамаска.

По сообщениям активистов, жители этого района почувствовали характерный для зарина запах вскоре после ракетного удара, нанесенного войсками Асада по Восточной Гуте. По сообщениям врачей, за медицинской помощью обратились несколько человек с признаками отравления ядовитым газом.

Напомним, что около 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся в тотальной блокаде уже 5 лет. Асадиты несколько раз применяли против мирных жителей газ зарин, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе сотни детей.

Между тем на юге Идлиба продолжаются ожесточенные бои. О степени напряженности обстановки свидетельствует тот факт, что в течение суток одни и те же населенные пункты переходят из рук в руки по несколько раз.

По последним данным объединенные силы муджахидов и повстанцев восстановили контроль над рядом населенных пунктов, утраченный в ходе масштабного наступления асадитов, иранцев, шиитов «хезболы» и русских на юге Идлиба.

Кафиры стремятся захватить стратегический аэродром в Абу-Духур. Однако их продвижение было остановлено и в ходе контратаки асадиты и иранцы были выбиты сразу из нескольких населенных пунктов на подступах к Абу-Духуру, которые ранее им удалось захватить.

В ходе боев в субботу объединенным войскам муджахидов и повстанцев удалось освободить следующие населенные пункты на юге Идлиба: Хавин, Таль-Марк, Машейриф, Таль-Хазна, Тальб, Дубшийа, Рабиа, Салумийа.

Сообщается, что в ходе последних боев на юге Идлиба были убиты более 260 кафиров. Не менее 47 единиц военной техники, в том числе тяжелой, были захвачены в качестве трофея.

Ожесточенные бои идут также на юге Алеппо. Здесь повстанцы и муджахиды провели успешную операцию в районе Джабаль Хас, нанеся кафирам урон в живой силе и технике. По меньшей мере 10 асадитов захвачены в плен.

Тем временем турецкие войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдских коммунистов YPG, которых поддерживают США, в районе Африн на севере Сирии ВИДЕО.

Артобстрелы были нанесены в тот момент, когда Эрдоган, выступая в провинции Элазиг, призвал курдских коммунистов в Африне сложить оружие. «Если террористы в Африне не сдадутся, то мы уничтожим их», - пригрозил Эрдоган.

Согласно информации «Анадолу» в Идлибе, артиллерийские части ВС Турции нанесли удары как с позиции в районе Рейханлы и Кырыкхан в турецкой провинции Хатай, так из «зоны деэскалации» в Идлибе.

В субботу турецкая артиллерия нанесла по объектам курдских коммунистов в Басуфане, Джиндересе, Дейр Баллите и Раджи, провинция Идлиб не менее 36 ударов.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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