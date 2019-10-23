Асад заявил, что Турция аннексировала часть Сирии: подробности

Башар Асад заяил, что военная операция Анкары на севере Сирии направлена на экспансию Турции.

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь [Тайип] Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», – заявил Башар Асад агентству SANA.

При этом Асад уверен, что в Идлибе сосредоточены остатки террористов, поэтому сражение за эту территорию станет началом «устранения хаоса и уничтожения терроризма на всей сирийской территории».

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее Асад озвучил угрозы, что Дамаск будет «сдерживать турецкую агрессию всеми возможными законными средствами».

Турция 9 октября начала военную операцию на территории Сирии, направленную против сирийских курдов. Турция имеет 911-километровую границу с Сирией и давно заявляет об угрозе со стороны террористов к востоку от Евфрата и образовании там «террористического коридора».

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»