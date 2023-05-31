Атака дронов на москву...

Пока различные околокремлёвские говорящие головы убеждают в незначительности и бессмысленности атаки неизвестных беспилотников на Москву, в головах простых и непростых москвичей начался бурный мыслительный процесс. Это видно по реакции.

Допустим, пишут они, сегодня утром прилетело 25 и не взорвалось. А что будет, если прилетит не утром, а ночью? И не 25, а 50? И взорвётся? Причём, взорвётся независимо от того, насколько ты любишь фюрера или материально обеспечен. Тревожно. Уезжать? Оставаться? Увозить детей?

Это Киев уже пережил исход-возвращение-исход-возвращение.

Это в Киеве у половины домохозяйств большая батарейка в квартире и запас еды на месяц.

А в Москве пока не так.

Джерело: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko

Ещё один очень важный момент по дроновому налёту на москву.

В ходе противодействия этому налёту были массово задействованы РЭБ! О масштабе задействования данных комплексов говорит тот факт, что у таксистов вырубались навигаторы. Но важно другое, а именно - это полный бред!

Дело в том, что 3 дрона, которые врезались в жилые многоэтажки, были сбиты именно посредством РЭБ. Применение РЭБ в городе не просто не желательно, оно опасно! Ведь РЭБ не уничтожает дрон, начинённый взрывчаткой, а сбивает его с курса, грубо говоря "садит". А делать это в месте с густой жилой застройкой чревато...

Намного безопаснее поражение таких дронов с помощью ракетных, либо пушечных элементов, которые провоцируют детонацию боевой части. С РЭБ, получается, что неконтролируемый дрон, начинённый взрывчаткой летит в неизвестном направлении. Как видим, взять под контроль их не удалось.

То есть, ПВО в москве действовало сегодня максимально непрофессионально и панично, подвергая жизни москвичей опасности, а сами РЭБ задействовали ещё и потому, что не были уверены в возможностях своих ЗРК и ЗРПК по перехвату этих целей.

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

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