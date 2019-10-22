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Атака дронов: силы НАТО нанесли удар по позициям боевиков в Афганистане
Десять боевиков «Талибана» были убиты во время атаки дронов НАТО в провинции Кандагар прошлой ночью.
Укрепление талибов было обстреляно в районе Хакрез во время атаки, в результате которой были убиты 10 боевиков и разрушены защитные сооружения группировки, передает BNA News со ссылкой на представителей национальной армии Афганистана.
Также полиция провинции Кандагар предотвратила восемь взрывов в этой провинции сегодня утром.
Сотрудники службы безопасности обнаружили и обезвредили восемь мин на оживленных дорогах провинции Кандагар.
Источник: sprotyv.info
Темы: афганистан, война, нато
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