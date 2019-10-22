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Атака дронов: силы НАТО нанесли удар по позициям боевиков в Афганистане

Атака дронов: силы НАТО нанесли удар по позициям боевиков в Афганистане

Десять боевиков «Талибана» были убиты во время атаки дронов НАТО в провинции Кандагар прошлой ночью.

Укрепление талибов было обстреляно в районе Хакрез во время атаки, в результате которой были убиты 10 боевиков и разрушены защитные сооружения группировки, передает BNA News со ссылкой на представителей национальной армии Афганистана.

Также полиция провинции Кандагар предотвратила восемь взрывов в этой провинции сегодня утром.

Сотрудники службы безопасности обнаружили и обезвредили восемь мин на оживленных дорогах провинции Кандагар.

Источник: sprotyv.info

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