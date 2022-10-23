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Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей кремля об украинцах

Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей кремля об украинцах

Для чего атакуются объекты энергосистемы? Для того, чтобы мерзнущие и находящиеся в дискомфортных условиях украинцы согласились бы на переговоры и на условия кремля. Фактически, это не что иное, как попытка принуждения к капитуляции через давление на гражданское население. Но это не приведёт к желаемому кремлем результату. Любой украинский политик, который предложит подобное, будет разорван на куски. И это не фигура речи, а фактическая перспектива. Любой представитель власти, который наобщавшись с Абрамовичем и попытавшийся лишь заткнуться о возможности пойти россии на уступки, будет поднят на штыки. И если штыков не будет, то просто пристрелен, как предатель.

Но в кремле этого не понимают и верят, что либо украинцы запросят мира, либо сама власть согласится на переговоры чтобы прекратить атаки и уничтожение энергосистемы Украины. В первом варианте кремль ошибается не понимая, что эта ситуация лишь озлобляет украинцев и капитулянтских настроений не будет, а будет желание воевать до последнего россиянина. Во втором варианте кремль ошибается из-за того, что смотрит на своих граждан и делает выводы думая, что в Украине, как и в россии, власть может класть на мнение общества и принимать решения, которые общество не приемлет. кремль смотрит на своих холопов, но до сих пор не осознает, что в Украине граждане, а не холопы.

Все это делает бессмысленными атаки на энергосистему Украины, потому что не даёт кремлю желаемого результата. При этом переговоры и конец войны нужны кремлю, а они становятся теперь невозможными. Невозможность достигнуть кремлем желаемых целей и факт критического дефицита ресурсов для их достижения, а так же бескончная череда тотальных поражений на фронте загнали Путина в тупик под названием цугцванг, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

А ситуация все больше становится похожей на ту, что сложилась во время первой мировой войны, которая закончилась не только революцией, но и катастрофой для Империи. В кремле это понимают и судорожно ищут варианты добиться результатов на своих условиях. А такого варианта не существует. Для Украины теперь любые переговоры с россией, кроме её капитуляции и приношения головы Путина на подносе, неприемлимы. У кремля на руках остаётся последняя карта, которую он может попытаться использовать - ТЯО. Но на ситуацию это не повлияет, настроения не изменит и вызовет не тот эффект, который ждут в кремле, а лишь усилит мотивацию украинцев к сопротивлению и рост ненависти к россии.

А нам нужно продержаться этой зимой, которая будет самой сложной за все годы Независимости. И мы пройдём это испытание, помогая друг другу и помня, что лучше одна тяжёлая зима, чем вся жизнь под российской оккупацией. А кремль... Этот "Карфаген" должен быть разрушен! Так и будет!

Джерело: https://www.facebook.com/borislav.bereza

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