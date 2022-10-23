Атака на энергосистему имеет цель, которая основана на ложных представлениях обитателей кремля об украинцах

Для чего атакуются объекты энергосистемы? Для того, чтобы мерзнущие и находящиеся в дискомфортных условиях украинцы согласились бы на переговоры и на условия кремля. Фактически, это не что иное, как попытка принуждения к капитуляции через давление на гражданское население. Но это не приведёт к желаемому кремлем результату. Любой украинский политик, который предложит подобное, будет разорван на куски. И это не фигура речи, а фактическая перспектива. Любой представитель власти, который наобщавшись с Абрамовичем и попытавшийся лишь заткнуться о возможности пойти россии на уступки, будет поднят на штыки. И если штыков не будет, то просто пристрелен, как предатель.

Но в кремле этого не понимают и верят, что либо украинцы запросят мира, либо сама власть согласится на переговоры чтобы прекратить атаки и уничтожение энергосистемы Украины. В первом варианте кремль ошибается не понимая, что эта ситуация лишь озлобляет украинцев и капитулянтских настроений не будет, а будет желание воевать до последнего россиянина. Во втором варианте кремль ошибается из-за того, что смотрит на своих граждан и делает выводы думая, что в Украине, как и в россии, власть может класть на мнение общества и принимать решения, которые общество не приемлет. кремль смотрит на своих холопов, но до сих пор не осознает, что в Украине граждане, а не холопы.

Все это делает бессмысленными атаки на энергосистему Украины, потому что не даёт кремлю желаемого результата. При этом переговоры и конец войны нужны кремлю, а они становятся теперь невозможными. Невозможность достигнуть кремлем желаемых целей и факт критического дефицита ресурсов для их достижения, а так же бескончная череда тотальных поражений на фронте загнали Путина в тупик под названием цугцванг, при котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции.

А ситуация все больше становится похожей на ту, что сложилась во время первой мировой войны, которая закончилась не только революцией, но и катастрофой для Империи. В кремле это понимают и судорожно ищут варианты добиться результатов на своих условиях. А такого варианта не существует. Для Украины теперь любые переговоры с россией, кроме её капитуляции и приношения головы Путина на подносе, неприемлимы. У кремля на руках остаётся последняя карта, которую он может попытаться использовать - ТЯО. Но на ситуацию это не повлияет, настроения не изменит и вызовет не тот эффект, который ждут в кремле, а лишь усилит мотивацию украинцев к сопротивлению и рост ненависти к россии.

А нам нужно продержаться этой зимой, которая будет самой сложной за все годы Независимости. И мы пройдём это испытание, помогая друг другу и помня, что лучше одна тяжёлая зима, чем вся жизнь под российской оккупацией. А кремль... Этот "Карфаген" должен быть разрушен! Так и будет!

Джерело: https://www.facebook.com/borislav.bereza

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