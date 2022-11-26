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Атака зі сторони Білорусі це фейк - ГУР

Атака зі сторони Білорусі це фейк - ГУР

В українському інформаційному просторі в останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним угрупованням рф та республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада.

Дана інформація підсилюється анонімними «вкидами» про масовану ракетно-авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації — спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білоруссю, аби послабити наступальний потенціал Збройних Сил на сході та півдні України, а заразом показати білорусам нібито наміри нашої держави атакувати територію Білорусі, тим самим провокуючи білорусів вступити у війну.

Крім того такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед українського суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого «вторгнення» 25-28 листопада, а за кілька годин дата «вторгнення» змістилася на 28-29 листопада.

Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що Сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне угруповання, яке може виконати подібні задачі.

Зберігаймо спокій та віримо в Сили оборони.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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