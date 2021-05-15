Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры взломали еще четыре компании

Хакеры из группировки DarkSide, которые на несколько дней парализовали работу крупнейшего оператора трубопроводов США Colonial Pipeline, похитили данные еще четырех крупных компаний и требуют с них выкуп.

Согласно обнародованной на сайте группировки информации, они похитили данные итальянской компании Valvitalia, французского вертолетного оператора Heli-Union, крупного американского производителя строительных материалов Irving Materials и американской компании All American Asphalt, которая занимается продажами стройматериалов и топлива.

Отмечается, что среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.

На сегодня известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 5 млн. долларов за восстановление своей компьютерной сети.

Источник: sprotyv.info

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