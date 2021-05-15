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Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры взломали еще четыре компании

Атаковавшие Colonial Pipeline хакеры взломали еще четыре компании

Хакеры из группировки DarkSide, которые на несколько дней парализовали работу крупнейшего оператора трубопроводов США Colonial Pipeline, похитили данные еще четырех крупных компаний и требуют с них выкуп.

Согласно обнародованной на сайте группировки информации, они похитили данные итальянской компании Valvitalia, французского вертолетного оператора Heli-Union, крупного американского производителя строительных материалов Irving Materials и американской компании All American Asphalt, которая занимается продажами стройматериалов и топлива.

Отмечается, что среди украденной информации — адреса корпоративной электронной почты, внутренние документы и личные данные сотрудников, в том числе фотокопии их паспортов.

На сегодня известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере 5 млн. долларов за восстановление своей компьютерной сети.

Источник: sprotyv.info

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