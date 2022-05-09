Атакували не вперше: росіяни розбомбили церкву УПЦ (МП) на Донеччині

російські війська прицільним ударом знищили Свято-Георгіївський скит Святогорської Успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату в селі Долина Донецької області.

Про це офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Прицільним ударом росіяни вщент знищили Георгіївський скит Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату. Руїна і смерть – це єдине, що несе «рускій мір», навіть тим, хто його чекав. Красива церква була, шкода», - зазначив офіцер.

Він зауважив, що російські війська не вперше атакували цей релігійний об’єкт. «Вони свідомо розбомбили власну церкву», - висловив переконання Кочевенко.

Источник: ukrinform.ua

Фото: monasteries.org.ua

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