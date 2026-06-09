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Авіація НАТО перехопила дрон, який порушив повітряний простір Латвії

Авіація НАТО перехопила дрон, який порушив повітряний простір Латвії

Вранці 8 червня винищувачі союзників у рамках місії НАТО збили безпілотник у повітряному просторі Латвії

Про це повідомили Національні збройні сили країни, передає LSM.

За даними латвійських військових, дрон знищили французькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Ймовірне місце падіння дрона розташоване між Резекне та Карсавою, а саме в Наутренській волості, підтвердили LSM представники самоврядування, якого торкнувся інцидент. Самоврядування Резекненського краю також підтвердило, що безпілотник було збито на території краю, однак точне місце стане відомим після виявлення його уламків.

Раніше Національні збройні сили вже нагадували, що, поки триває агресія рф проти України, подібні випадки - коли іноземний безпілотник порушує повітряний простір Латвії або наближається до нього - можуть повторюватися.

Цього ж дня російський безпілотник перетнув повітряний простір Молдови та впав біля села Лопатна на сільськогосподарському полі.

Джерело: espreso.tv

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