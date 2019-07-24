Авария «Лошарика»: российскую подлодку погубило неудачное импортозамещение

Одной из причин аварии на российской глубоководной военной станции АС-31 (Лошарик), возможно, является неудачное импортзамещение: вместо украинских аккумуляторов после введения санкций на подлодку были установлены российские. Они взорвались, убив при этом всех на борту, пишет российский Коммерсант.

Как рассказал изданию источник в отрасли, аппараты типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, произведенными в Украине. После начала войны их заменили на российские литий-ионные батареи санкт-петербургского завода «Аккумуляторная компания Ригель».

Переданные ВМФ РФ батареи якобы прошли испытания на взрывобезопасность. «Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны РФ», — пишет Коммерсант.

Специалисты полагают, что к мощному взрыву аккумуляторов могли привести не только конструктивные или технологические дефекты, но и экстремальные режимы работы. А чтобы исключить версию с терактом, несколько предоставленных Ригелем аккумуляторов уже взорвали на полигоне тротиловыми шашками: сравнят обломки с тестов и с подлодки.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»