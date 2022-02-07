Авария на Окружной. В мэрии рассказали о состоянии двойняшек, оставшихся сиротами

Трехлетнего Дениса, пострадавшего в аварии на Окружной 12 января, готовятся перевести из «неотложной помощи» в городскую больницу №17, где до сих пор проходит лечение его сестра. Решение о переводе врачи примут сегодня, сообщили в мэрии. Состояние мальчика улучшается.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Палата готова, ліжко для дитини готове. Він вже мобільний, вже з нього зняте витяжіння, до якого він був прив’язаний, після того як провели операцію, успішну операцію. Хочу сказати, ми всі дуже радіємо, бо це дуже складна була операція, буквально по кусочкам збирали його кістку

Положительную динамику показывает и сестренка мальчика Юля. Она продолжает проходить лечение в 17-й больнице. По словам Горбуновой-Рубан, девочка находится в стабильном состоянии, за ней наблюдают врачи, которые вскоре попытаются поставить ее на ноги.

А уже 9 февраля на исполкоме Харьковского горсовета будет рассмотрен вопрос об опеке над двойнями. Желание получить право попечительства выявила родная тетя детей – сестра погибшей в ДТП женщины. Ей — 31 год, у нее 10-летний сын, работает воспитателем в детском саду.

Агентство Телевидения Новости