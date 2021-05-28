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Авария с пострадавшей девушкой на улице Библика: спасатели смывали с дороги разлившееся топливо

Авария с пострадавшей девушкой на улице Библика: спасатели смывали с дороги разлившееся топливо

ДТП с пострадавшими произошла накануне на улице Библика, дорогу не смогли поделить «Daewoo» и «Chevrolet». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 18-летняя женщина-пассажир «Daewoo», ее с травмами доставили в больницу. В результате столкновения автомобили так изуродовало, что понадобилась помощь спасателей.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди стався розлив палива та мастила на проїзджу частину. Рятувальники, що прибули на місце події, змили паливо з дороги та запобігли займанню палива.

Без помощи спасателей не обошлось и на улице Роганской. Здесь грузовик «ГАЗель» въехал в припаркованный автомобиль. В результате столкновения ее водителя зажало обломками кабины, поэтому самостоятельно выбраться из транспорта он не смог.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники за допомогою гідравлічних інструментів вирізали постраждалого водія з розбитого автомобіля, транспортували до швидкої медичної допомоги після чого його було госпіталізовано харківської клінічної лікарні невідкладної медичної допомоги.

Еще одно автопроисшествие произошло на улице Москалевской. Водитель «Kia» пытался проехать по трамвайным путям в неположенном месте, в результате маневра автомобиль застрял и заблокировал движение трамваев. Неравнодушные горожане сразу вызвали на место полицию. У водителя автомобиля патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения, в ходе проверки на алкотестере оказалось, что мужчина в 14 раз превысил допустимую норму алкоголя.

Сейчас все обстоятельства дорожных происшествий устанавливают правоохранители.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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