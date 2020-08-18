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Авария в Песочине: водитель сбил на пешеходном переходе женщину с коляской

Авария в Песочине: водитель сбил на пешеходном переходе женщину с коляской

Назар живет в Песочине и говорит - как и его соседи, до сих пор не может оправиться от того, что просто среди бела дня на пешеходном переходе чуть не погибла женщина с младенцем.  Ужасные кадры, зафиксированные камерой наблюдения, быстро разошлись по сети.

Назар, житель Песочина

Женщина, переходящая с двумя детьми, один ребенок был маленький, в коляске, и второй - 10 лет - за ней шел. Женщина уже заканчивала переходить дорогу, и жигуль 6-й модели, небыстро двигалась от АТБ в сторону садика «Теремок»

Как стало известно позже, пострадавшая работает медицинской сестрой в военно-медицинском клиническом центре Северного региона, и сейчас находится в декретном отпуске. Свидетели происшествия утверждают, что автомобиль двигался небыстро, но водитель отвлекся от дороги и не заметил женщину.

Люди, которые находились вблизи, сразу вызвали «скорую» и начали оказывать пострадавшей первую помощь. Она была в сознании, но не могла подняться. Ребенок, который находился в коляске, не пострадал. 

На данный момент ведется следствие.  Водителю, который совершил наезд, пока не сообщали о подозрении.  Но мужчине по статье может грозить лишение свободы до трех лет.

Анастасия Рамейко, пресс-секретарь Люботинского отделения полиции

Відомості внесені до Єдиного реестру досудового розслідування за частиною першою, статті 286 Кримінального кодексу України. Це «Порушення правил безпеки дорожнього руху».

Начальник регионального отделения информационного агентства Армияinform, Виталий Саранцев сообщил, что пока женщина находится в реанимационном отделении.  Угрозы жизни нет, но она получила многочисленные травмы.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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