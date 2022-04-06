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Авіаударом знищено рейсовий автобус Ізюм – Слов’янськ

Авіаударом знищено рейсовий автобус Ізюм – Слов’янськ

Тіл загиблих людей не виявлено, можливо, пасажири встигли залишити автобус та врятуватися, повідомляє журналіст із місця події.

Внаслідок авіаційного удару знищено рейсовий автобус Ізюм – Слов’янськ, в якому їхали цивільні люди. Про це із місця події повідомляє Корреспондент.net із посиланням на журналіста Юрія Бутусова.

Автобус розбитий, поряд – вирви від вибухів. Тіл загиблих людей Бутусов не виявив і висловив сподівання, що пасажири встигли залишити автобус та врятуватися.

Агентство Телевидения Новости

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