Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:48
Просмотров: 178

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: названы основные причины

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: названы основные причины

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Таким образом Урской назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета:

отказ системы ПРТ-24 с системы управления левого двигателя;

экипаж не смог выровнять тягу левого и правого двигателя;

выпуск экипажем закрылков на этапе захода на посадку;

несвоевременный перевод самолета на снижение и ложное построение снижения;

искусственное создание несимметричности тяги главной установки;

неустранение скольжения.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: крушение

Читайте ещё:

Шокирующее расследование о причинах крушения самолета под Чугуевом: ужасная подготовка, ругань, сбор денег на оборудование
27.10.2020 14:21    542
При расшифровке "черных ящиков" Ан-26 выявлены грубые нарушения в выполнении полетных заданий
07.10.2020 16:01    558
«Это большое горе для нас, для Воздушных сил, для всей Украины»: в Харькове простились с жертвами катастрофы Ан-26
06.10.2020 18:00    336
Катастрофа АН-26 под Чугуевом: погибших наградят посмертно
06.10.2020 14:04    312
Прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом: прямая трансляция
06.10.2020 10:25    866
Под звуки траурного марша. Церемония прощания с курсантами и экипажем Ан-26 проходит в Харькове
06.10.2020 10:18    366
Катастрофа АН-26. В Харькове 6 октября попрощаются с погибшими летчиками
05.10.2020 18:17    335
Крушение Ан-26: троих авиаторов похоронят в Чугуеве
05.10.2020 17:14    359
Завтра пройдет церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом: движение в центре Харькова будет закрыто
05.10.2020 14:48    505
Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: в ВВС обнародовали схему воздушного движения на военном аэродроме (видео)
04.10.2020 20:02    463
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 