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Австрії та іншим країнам ЄС варто готуватися до "хакерського блекауту"

Австрії та іншим країнам ЄС варто готуватися до хакерського блекауту

Австрії та іншим країнам ЄС варто готуватися до "хакерського блекауту", — міністерка оборони Клаудія Таннер в інтерв'ю Welt.

"Для путіна хакерські атаки на західні енергоджерела є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це тільки теорія. Необхідно підготуватися до відключень в Австрії та інших країнах Європи", — наголошує міністерка.

До 2025 року в Австрії інвестують 180 млн євро у створення "острівців безпеки" — пунктів обігріву, які зможуть автономно працювати щонайменше два тижні.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/93775

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