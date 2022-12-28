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Австрії та іншим країнам ЄС варто готуватися до "хакерського блекауту"
Австрії та іншим країнам ЄС варто готуватися до "хакерського блекауту", — міністерка оборони Клаудія Таннер в інтерв'ю Welt.
"Для путіна хакерські атаки на західні енергоджерела є засобом гібридної війни. Ми не повинні вдавати, що це тільки теорія. Необхідно підготуватися до відключень в Австрії та інших країнах Європи", — наголошує міністерка.
До 2025 року в Австрії інвестують 180 млн євро у створення "острівців безпеки" — пунктів обігріву, які зможуть автономно працювати щонайменше два тижні.
Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/93775