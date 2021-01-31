Автобус вспыхнул на остановке: полиция назвала предварительную причину возгорания (ВИДЕО)

Сообщение о возгорании маршрутки на остановке поступило в полицию 30 января около 13:05.

Предварительно полицейские установили, что пожар возник в результате запуска двигателя транспортного средства. В маршрутке пассажиров не было. Пострадавших нет.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

Информацию о происшествии внесли в Единый учета территориального отдела полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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