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«Автоматы, они же повыдавали нам старье все. Половина клинит» - перехоплення ГУР

«Автоматы, они же повыдавали нам старье все. Половина клинит» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів дружині про бойові дії:

▪️ «ночью спокойно было, сейчас опять целый день стреляют»;

▪️ окупант розповідає про великі поля пшениці на Запорізькому напрямку;

▪️ «стреляют наши со всех орудий, сколько можно в разных направлениях, мы тут, бл*дь, сами как в окружении»;

▪️ «тут все согласны все деньги отдать и домой»;

▪️ «у нас ни техники нету, че мы им противопоставим? ниче».

▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2200

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