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«Автоматы, они же повыдавали нам старье все. Половина клинит» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповів дружині про бойові дії:
▪️ «ночью спокойно было, сейчас опять целый день стреляют»;
▪️ окупант розповідає про великі поля пшениці на Запорізькому напрямку;
▪️ «стреляют наши со всех орудий, сколько можно в разных направлениях, мы тут, бл*дь, сами как в окружении»;
▪️ «тут все согласны все деньги отдать и домой»;
▪️ «у нас ни техники нету, че мы им противопоставим? ниче».
▶️ За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2200