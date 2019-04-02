Автомобиль, сорвавшийся с домкрата, рухнул на мужчину

1 апреля в 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Чугуевскую больницу доставили 41-летнего мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, житель пгт. Печенеги получил травмы во время ремонта автомобиля.

Во время его ремонта сорвался домкрат, и на мужчину упал кузов автомобиля.

Состояние пострадавшего средней тяжести.

Информация внесена в журнал единого учета.

Решается вопрос о квалификации полиции.

Агентство Телевидения Новости