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Автомобиль, сорвавшийся с домкрата, рухнул на мужчину
1 апреля в 18:40 в полицию поступило сообщение о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Чугуевскую больницу доставили 41-летнего мужчину.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, житель пгт. Печенеги получил травмы во время ремонта автомобиля.
Во время его ремонта сорвался домкрат, и на мужчину упал кузов автомобиля.
Состояние пострадавшего средней тяжести.
Информация внесена в журнал единого учета.
Решается вопрос о квалификации полиции.
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