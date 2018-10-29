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ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

Авария произошла накануне в 17-55 на трассе Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка - в районе села Байрак автомобиль ВАЗ 2112 врезался в дерево и перевернулся. 35-летний водитель погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 28-летний пассажир (житель Балаклеи) с травмами был доставлен в больницу. 

Решантся вопрос о внесении информации по факту ДТП в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, смерть

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