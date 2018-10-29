ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в дерево, водитель погиб

Авария произошла накануне в 17-55 на трассе Шевченково-Балаклея-Первомайск-Кегичевка - в районе села Байрак автомобиль ВАЗ 2112 врезался в дерево и перевернулся. 35-летний водитель погиб.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 28-летний пассажир (житель Балаклеи) с травмами был доставлен в больницу.

Решантся вопрос о внесении информации по факту ДТП в ЕРДР. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости