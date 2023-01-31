Авторитарные страны все активнее применяют коррупцию для достижения своих внешнеполитических целей

Тем самым предпринимаются попытки подорвать политическую, социальную и экономическую стабильность демократических обществ, говорится в отчете Transparency International.

Так, РФ перед широкомасштабным вторжением в Украину пыталась повысить зависимость Германии от российского газа, используя для этого "немецких политиков, менеджеров и адвокатов".

В Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2022 год Россия находится на 137 месте, которое она делит с Парагваем и Мали. Подробнее - в материале DW (https://p.dw.com/p/4MswQ?maca=rus-Red-Telegram-dwglavnoe).

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Джерело: https://t.me/dwglavnoe/23776

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