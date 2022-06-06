Аудіоперехоплення СБУ за минулий тиждень

За місяці війни світ вже чимало дізнався про ницість і підлість рашистів. Але армія рф продовжує «пробивати дно».

Завдяки перехопленням СБУ ми бачимо, що саме відбувається в лавах окупантів.

А там - паніка і бажання солдатів вбивати своїх командирів. Грабунок місцевого бізнесу на тимчасового окупованих територіях і вимагання викупу за викрадених чоловіків. І, звісно ж, чергові спроби мародерства.

Також у розпорядженні СБУ опинилися методички російських спецслужб з порадами, які ролики треба знімати для виправдання звірств рашистів.

Зібрали для вас аудіоперехоплення за цей тиждень:

● Російські солдати готові вбивати своїх генералів, які примушують їх йти в наступ >> t.me/SBUkr/4348

● Українські захисники знищили великий підрозділ «вагнерівців» на Донбасі >> t.me/SBUkr/4356

● Рашисти «рівняють з землею» українські населені пункти, які не можуть взяти у чесному бою >> t.me/SBUkr/4361

● Загарбники масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп >> t.me/SBUkr/4366

● Російські окупанти настільки дикі, що крадуть усе підряд – навіть магнітики з холодильників >> t.me/SBUkr/4376

● Окупаційна влада на Херсонщині «віджимає» приватний бізнес у місцевих підприємців >> t.me/SBUkr/4389

● СБУ отримала доступ до пропагандистських методичок фсб про «правильне висвітлення спецоперації» в Україні >> t.me/SBUkr/4388

Источник: https://t.me/SBUkr/4390

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