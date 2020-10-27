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Азербайджан «пойдет до конца» в карабахском вопросе — Алиев

Азербайджан «пойдет до конца» в карабахском вопросе — Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что Баку пойдет в карабахском вопросе до конца. Об этом он заявил, выступая с обращением к нации, пишет портал «News».

«Мы поставили на колени Армению на поле боя», — сказал президент.

Он также отметил, что Азербайджан ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван. «Замороженный» карабахский конфликт устраивает всех, кроме Баку, подчеркнул Алиев.

«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», — подчеркнул Алиев.

Он добавил, что вся деятельность Минской группы ОБСЕ направлена на спасение Армении.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трех десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признает это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путем.

Источник: sprotyv.info

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