Азербайджан заявил о взятии новых территорий Нагорного Карабаха

Подразделения азербайджанской армии на главных направлениях фронта расширили взятые под контроль территории в Нагорном Карабахе, боевые действия продолжаются.

Источник: сообщение Минобороны Азербайджана, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

Детали: По данным военного ведомства Азербайджана, в течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября боевые действия на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта в Карабахе продолжались с различной интенсивностью.

Баку сообщает, что армянские Вооруженные силы, расположенные на Агдеринском и Ходжавендском направлениях, понесли потери и отступили.

Дословно: "Войска Азербайджанской Армии, нанеся серьезный урон огнем противнику на территориях Ходжавендского, Губадлинского и Лачинского районов, ослабили его сопротивление и выдвинулись на новые позиции в различных направлениях. Большая часть резервистов, доставленных из поселка Цахкадзор Котайкской области Армении в Нагорный Карабах, были уничтожены в результате огневого удара наших подразделений.

В настоящее время боевые действия продолжаются на всей протяженности фронта".

Позиция Армении: Степанян утром 25 октября также написала, что на отдельных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются артиллерийские бои.

Прямая речь пресс-секретаря армянского Министерства обороны: "Вечером (24 октября - УП) вражеские силы в очередной раз применили артиллерию по мирным населенным пунктам, а частности, в направлении общин Кармир шука (Красный базар), Тахавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района. В настоящее время (по состоянию на утро 25 октября - УП) на всех направлениях линии фронта идут бои локального значения".

Напомним: Ранее Миобороны Азербайджана заявляло, что в ночь на 24 октября вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе был нанесен серьезный урон.

Ереван в свою очередь сообщал об обстреле Степанакерта.

Источник: pravda.com.ua

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