Багатостраждальний Золочів, горить і через обстріли, і через побутові причини

За добу з 29 по 30 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 11, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, пожежі з інших причин — 9, також 3 — на проведення аварійно-рятувальних робіт, 1 – допомога ЖКГ та 4 — для надання допомоги населенню.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (1) районі Харкова та Богодухівському (1) районі області. Горіли виробничо-складські приміщення, а також трава на відкритій території.

Так, 29 червня, о 12:54 в смт. Золочів Богодухівського району, внаслідок попадання ворожих боєприпасів горіли два виробничо-складських приміщення на загальній площі 1600 кв.м. Від ДСНС було направлено до місця пожежі 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. О 15:00 пожежу ліквідували. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Серед пожеж, що не пов’язані з військовими діями, пожежа житлового будинку, що трапилось 30 червня о 01:43 в смт. Золочів, вул. Шевченко, 30. До місця виклику було направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів площа пожежі склала 100 кв.м. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат, рятувальниками було виявлено тіло чоловіка 1961 року народження. О 03:16 пожежу ліквідували. Причина виникнення займання встановлюється.

Крім того, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 34 залучення та ліквідовано 10 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости